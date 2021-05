Condò: "Maehle insegna. Dell'Atalanta mi piace la capacità gestionale di risolvere i problemi"

Dagli studi di Sky Sport Paolo Condò ha parlato del momento dell'Atalanta in vista della sfida contro il Genoa che potrebbe regalare la qualificazione Champions alla Dea: "Dell'Atalanta mi piace tantissimo la capacità gestionale di intervenire subito sui problemi. Hanno venduto la scorsa estate Castagne, che era il terzo esterno. Poi hanno preso Mojica, Piccini e Depaoli che non hanno funzionato. Non sono stati a dire che peccato, aspettiamo fine campionato... Una volta che il draconiano Gasperini ha detto che non andavano bene hanno cambiato e preso Maehle, hanno individuato un problema e l'hanno risolto subito".