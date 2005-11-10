Condò mette in guardia l'Inter: "Con il ko di Lautaro il temporale diventa tempesta"

Dopo l'anticipo del venerdì vinto dal Frosinone contro il Sassuolo - per 4-2 con tripletta dello scatenato Raimondo - la Serie A prosegue in questo sabato con gli altri appuntamenti della settima giornata. Fra le altre gare di oggi, l'Inter se la vedrà con il Bologna di Palladino. Il giornalista Paolo Condò dalle colonne del Corriere della Sera mette in guardia i nerazzurri: "La perdita di Lautaro da qui alla seconda pausa trasforma il temporale in tempesta, perché ora l'Inter in Champions è scoperta — non può più lasciare punti per strada — e anche in campionato il suo totem era una valvola di sicurezza. Oggi a Bologna, gara non banale, Chivu volteggia senza rete".

Sulla Juventus di Luciano Spalletti - che domani sera ospiterà la Lazio di Gattuso - Condò invece commenta: "Woltemade-Kolo dall'inizio? Tutti se lo aspettano e quindi magari Spalletti non lo fa, provando a risolvere altrimenti i tormentosi primi tempi della Juve. Ma occhio: la Lazio esce dai blocchi come nessuno, e questo è il suo esame definitivo. Se Gattuso lo passa indenne, la pagina degli obiettivi si riscrive".