Confermare i big ma anche gli addii: da Kolarov a Vidal, chi saluterà in estate l'Inter

Rinnovi, addi, conferme e giocatori in uscita. C'è anche questo nell'agenda di Steven Zhang, spiega Il Giornale oggi in edicola. In via di definizione ci sono i nuovi contratti di Lautaro Martinez, di Alessandro Bastoni, di Stefan de Vrij e di Nicolò Barella. Firme attese per blindare gli assi nerazzurri.E gli altri? Non verranno rinnovati i contratti in scadenza di Aleksandar Kolarov e di Ashley Young. In bilico Andrea Ranocchia e Danilo D'Ambrosio, potrebbe essere liberato Arturo Vidal: contratto in scadenza nell'estate del 2022, guadagna 6,5 milioni a stagione e davanti a un'offerta può lasciare i nerazzurri.