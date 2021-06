Contatti con Italiano? FIGC pronta ad aprire un fascicolo sulle mosse della Fiorentina

Possibile apertura di un fascicolo da parte della FIGC sulla manovra della Fiorentina nell'affare Vincenzo Italiano, attuale allenatore dello Spezia. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX potrebbe infatti essere stato violato l'articolo 95 delle norme interne e a integrazione eventuale i commi 4-5-6 dell’articolo 38. Rocco Commisso non avrebbe infatti potuto intrattenere rapporti con un allenatore tesserato per un altro club. I calciatori o tesserati con contratto pluriennale in essere sono vincolati in modo ferreo e solo il club che ne detiene le prestazioni può decidere su di loro l’eventuale cessione. Contatti vietati tra i viola e l'agente di Italiano, mentre i Platek fanno sapere di non aver mai sentito il patron viola negli ultimi giorni.