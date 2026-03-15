Contatto Sulemana-Dumfries, Marinozzi scettico: "Pure l'arbitro esita prima di fischiare"

Non si spengono le polemiche dopo il pareggio tra Inter e Atalanta, con le decisioni dell’arbitro Gianluca Manganiello finite al centro delle discussioni. A commentare gli episodi più controversi della gara di Serie A è intervenuto anche Andrea Marinozzi, telecronista della partita per DAZN. Secondo il cronista, il direttore di gara avrebbe esitato nell’azione che ha portato al pareggio dell’Atalanta, segnato da Nikola Krstovic dopo il contatto tra Denzel Dumfries e Kamaldeen Sulemana. “Ha avuto il dubbio anche l’arbitro - ha spiegato -. L’ho seguito con lo sguardo ed era pronto a fischiare, poi ha lasciato giocare per poter eventualmente rivedere l’episodio in caso di gol. Alla fine ha confermato la rete”.

Il telecronista ha aggiunto che resta comunque una valutazione di campo sull’intensità del contatto, condividendo in parte l’analisi dell’ex arbitro Luca Marelli: “È una decisione di campo, ma il dubbio c’era e una revisione avrebbe potuto aiutarlo”.

Più critico, invece, sul secondo episodio discusso, il contatto in area tra Davide Frattesi e Giorgio Scalvini: “Non è un contatto clamoroso, ma ne abbiamo visti tantissimi fischiati. Sembra che l’interpretazione sia cambiata improvvisamente e questo può inevitabilmente generare polemiche”.