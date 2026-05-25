Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Juve, Spalletti: "Niente gruzzolo Champions, dovremo essere doppiamente bravi"

Juve, Spalletti: "Niente gruzzolo Champions, dovremo essere doppiamente bravi"TUTTO mercato WEB
Emanuele Pastorella
autore
Emanuele Pastorella
Oggi alle 01:03Serie A
Premi F5 per aggiornare la diretta

00.10 - Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Torino, valida per la trentottesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ore 00.48 - Comincia la conferenza stampa di Spalletti

Che Juve sarà il prossimo anno?
"Ci lavoriamo tutti insieme, a maggior ragione ora che non avremo il gruzzolo della Champions. Dovremo essere doppiamente bravi: il direttore generale ha parlato in maniera corretta, dovremo creare una squadra ancora più forte per essere competitivi. E' un gruppo e sano, ha qualità, ma il campo non dice bugie e racconta sempre la verità. In questa squadra ci vuole un po' di carattere, ci sono stati momenti nei quali ci siamo modificati e non siamo stati bravi a far vedere la mia caratteristiche e la mia qualità. A volte trovi avversari più forte, ma se hai carattere gli rendi comunque la vita difficile. Puoi essere messo a cuccia dalla forza di un altro, ma si vede quando lotti e reagisci. Nel calciatore si valuta anche il carattere"

Può far comodo qualche rientro dai prestiti?
"E' finita adesso la partita, è una domanda troppo difficile. L'anno scorso sono andati a giocare calciatori forti che non avevano fatto benissimo, ma sono andati in squadre forti. Fanno parte delle valutazioni che faremo per andare a lottare contro chiunque: lo dice la nostra storia"

Ci dà un giudizio sull'inizio della gara in ritardo?
"Il Questore era negli spogliatoi, l'ha gestita in maniera corretta per ciò che si è visto successivamente. C'era il rischio che venisse fuori del casino...E' sempre meglio non mettere in condizioni le persone di farsi del male. E' assurdo che ci sia un tifoso, stasera della Juve ma sarebbe stato uguale fosse del Toro, con la faccia spaccata per venire allo stadio. E' una cosa da combattere, mi hanno fatto vedere filmati con famiglie e bambini: il pallone non è per far casino, se vuoi picchiarti ti dai un appuntamento in un parco senza nessuno. Gli stadi vanno lasciati puliti. E anche la comunicazione di vietare il bianconero non mi è piaciuta, sono discorsi assurdi in questo momento in cui si cerca di creare un calcio migliore. Forse il problema non sono i colori, i problemi sono altri. Speriamo che questo sportivo possa tornare a vedere il prossimo derby"

Come si compra il carattere nei giocatori?
"Si vede che Locatelli è un calciatore di carattere, così come McKennie. O anche le rincorse di Yildiz dimostrano che fa qualcosa che non è nelle sue caratteristiche. Ci siamo persi lo stesso per una questione di non carattere, ci sono tante cose fatte buone e qualche cosa fatta male. Una gara si gioca in due modi: fuori è narrazione e contesto, dentro è il campo con il pallone e vediamo chi lo prende. Anche stasera serviva la testa lucida per giocare senza fare casino. Ho sempre dubbi nel fare la formazione, poi li devo scegliere. Ci sono scelte corrette, sbagliate e non prese, e queste ultime sono le peggiori"

Avete chiuso a 18 punti dall'Inter: servono più campioni per ridurre il gap? E senza Champions si possono convincere?
"Vogliamo essere competitivi. Quando si crea l'aspettativa, è il modo per fare un fallito: non è così, c'è un progetto e un percorso da fare. Intanto senza questi soldi qui dovremo fare un mercato di livello, ci sono giocatori di tutti i tipi e dobbiamo trovare quelli giusti. E poi servirà il consenso di Elkann di tentare di creare una squadra più forte, lui diventa fondamentale. Succederanno tante cose a partire da domani, dovremo essere bravi come scouting, direttore, e anche io voglio metterci bocca. E non voglio passare altre notti senza vita perché non ho dato gioie a questi tifosi, è una mortificazione"

Ore 01.03 - Termina la conferenza stampa di Spalletti

Articoli correlati
Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedi 25 maggio Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedi 25 maggio
Scontri, contestazioni e minacce. Toro-Juve, un Derby particolare Scontri, contestazioni e minacce. Toro-Juve, un Derby particolare
Juventus, Spalletti guarda al futuro: nel mirino giocatori di carattere Juventus, Spalletti guarda al futuro: nel mirino giocatori di carattere
Altre notizie Serie A
Da Crespo a Palladino, da Buruk a Conceicao: chi dopo Sarri alla Lazio? Da Crespo a Palladino, da Buruk a Conceicao: chi dopo Sarri alla Lazio?
Gioia double e rimpianto europeo: l'Inter è grande, ma in Champions servirà di più... Gioia double e rimpianto europeo: l'Inter è grande, ma in Champions servirà di più
Juventus, Spalletti guarda al futuro: nel mirino giocatori di carattere Juventus, Spalletti guarda al futuro: nel mirino giocatori di carattere
Atalanta, il bilancio complessivo della stagione 2025/2026 tra campionato e coppe... Atalanta, il bilancio complessivo della stagione 2025/2026 tra campionato e coppe
Dalla Serie D alle stelle, Como in Champions: la città esplode, i tifosi non ci credono... TMWDalla Serie D alle stelle, Como in Champions: la città esplode, i tifosi non ci credono
Torino, Cairo: "Vedrò Petrachi: faremo valutazioni su D'Aversa" TMWTorino, Cairo: "Vedrò Petrachi: faremo valutazioni su D'Aversa"
Torino, D'Aversa: "Mostrato il dna granata. Futuro? Nessun appuntamento con Cairo"... Live TMWTorino, D'Aversa: "Mostrato il dna granata. Futuro? Nessun appuntamento con Cairo"
Vlahovic e quel lungo abbraccio con Gatti: una reazione allo stress o un saluto definitivo?... TMWVlahovic e quel lungo abbraccio con Gatti: una reazione allo stress o un saluto definitivo?
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Milan, ora cacciate tutti. Allegri, è il suo fallimento. Senza Champions ciao Modric. Un nuovo progetto con Italiano e D’Amico. Juve: Spalletti-Chiellini al comando. Ildiz resta? Comolli addio. Sarri, derby Napoli-Atalanta. Suggestione Xavi
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Gasperini ce l'ha fatta: 2-0 al Verona e Roma terza. Poi chiede rinforzi: "La Champions è difficile"
Immagine top news n.1 Spalletti, D'Aversa, gli scontri e perché il risultato del derby è l'ultima cosa che conta
Immagine top news n.2 Milan nel caos: Champions sfumata, contestazione totale e futuro tutto da riscrivere
Immagine top news n.3 Conte, è addio al Napoli: "Qui troppi veleni. Nazionale? Se ci sono i soldi per Guardiola..."
Immagine top news n.4 Torino-Juve 2-2, le pagelle: buona l'ultima per Vlahovic? Spalletti, doppio bilancio negativo
Immagine top news n.5 Missione fallita per la Juve: nel clima surreale del Grande Torino, il derby della Mole finisce 2-2
Immagine top news n.6 Allegri, Modric e gli altri (Furlani?): Milan, senza Champions sarà rivoluzione
Immagine top news n.7 Juventus senza Champions, sul campo non accadeva da 15 anni: quanti soldi perdono i bianconeri
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Un'altra vittoria del progetto Gasp: Dybala e un contratto alle cifre della Roma Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Così cambierà la difesa dell'Inter in estate. Rivoluzione e due colpi in arrivo
Immagine news podcast n.2 La novità sul mercato del Como: quali profili italiani sta cercando per l'estate?
Immagine news podcast n.3 In Italia dirigenti e allenatori, all'estero mercato dei calciatori: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 L’Inter è fuori dal valzer degli allenatori: quando blinderà Cristian Chivu
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, De Paola: "Tra lunedì e martedì arriveranno decisioni importanti"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Braglia: "Yildiz e Bremer al risparmio per il Mondiale. E Comolli..."
Immagine news Serie A n.3 Milan, Daniele Garbo: "Ibrahimovic il vero problema. Credo che Allegri rimarrà"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Da Crespo a Palladino, da Buruk a Conceicao: chi dopo Sarri alla Lazio?
Immagine news Serie A n.2 Gioia double e rimpianto europeo: l'Inter è grande, ma in Champions servirà di più
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Spalletti guarda al futuro: nel mirino giocatori di carattere
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, il bilancio complessivo della stagione 2025/2026 tra campionato e coppe
Immagine news Serie A n.5 Dalla Serie D alle stelle, Como in Champions: la città esplode, i tifosi non ci credono
Immagine news Serie A n.6 Torino, Cairo: "Vedrò Petrachi: faremo valutazioni su D'Aversa"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, Aquilani: "Non era una partita da 0-2, ma non è ancora finita"
Immagine news Serie B n.2 Monza, Bianco: "Dovevamo giocare per vincere. Non è ancora finita"
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro-Monza 0-2, le pagelle: Hernani da urlo, Caso cecchino. Iemmello delude
Immagine news Serie B n.4 Playoff Serie B, il Monza vede la promozione: Hernani e Caso stendono il Catanzaro
Immagine news Serie B n.5 Maiellaro durissimo sul Bari: "Retrocessione peggiore della storia del club"
Immagine news Serie B n.6 Playoff Serie B, poche emozioni tra Catanzaro e Monza: 0-0 al 45'
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Brescia, Corini: "Non è ancora fatta, ma che bella prestazione stasera"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, Cosmi: "Clima da eliminazione, ma non è finita. Assurdo il gol subito"
Immagine news Serie C n.3 Pres. Trento: "Rinnovo Tabbiani scelta naturale dopo due anni di crescita"
Immagine news Serie C n.4 Playoff Serie C, beffa Salernitana: l’Union Brescia pareggia al 91’
Immagine news Serie C n.5 Trento, Tabbiani rinnova: avanti insieme anche nella prossima stagione
Immagine news Serie C n.6 Playoff Serie C, Ascoli travolgente: 4-0 al Catania e finale sempre più vicina
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Milan-Cagliari
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Verona-Roma, match point Champions per i giallorossi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Torino-Juventus, i bianconeri devono vincere per continuare a sperare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Braghin: "Non è stata una scelta facile, ma qui ho dato tutto"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi: "Ci dispiace tanto, ringrazio Braghin che mi ha voluto qui"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Roma Femminile centra il doblete: 1-0 alla Juve e trionfo in Coppa Italia
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia Femminile, ennesima sfida tra Juventus e Roma: e formazioni ufficiali del match
Immagine news Calcio femminile n.5 Il Barcellona vince la Women's Champions League! Poker al Lione, quarto trionfo catalano
Immagine news Calcio femminile n.6 È il giorno della finale della Women's Champions League. Le formazioni di Barcellona-Lione
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il Torino nell'anima, l'impresa con la Lazio: la storia di Giancarlo Camolese Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chivu è meritatamente soddisfatto ma lo sono anche Spalletti, Palladino, Italiano… Perché?