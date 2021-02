Conte apre la conferenza. "Allo Stadium ho sbagliato, ho reagito a insulti e provocazioni"

Vigilia di Inter-Lazio, in conferenza stampa c'è il tecnico nerazzurro, Antonio Conte. E' lui a iniziare la conferenza stampa e a parlare degli episodi dello Stadium contro la Juventus. "C'è stato un risvolto mediatico importante, è giusto chiarire. Penso e so che la verità l'hanno vista e sentita tutti, quel che è successo allo Stadium. Per me questo è importante. Penso che, allenatori, dirigenti, presidenti, calciatori, siamo dei modelli educativi. Siamo tenuti in qualsiasi circostanza a ricordarlo sempre. A me dispiace, sono qui per scusarmi. A una provocazione e a degli insulti ho reagito in modo sbagliato. Avrei potuto applaudire, alzando il dito pollice, per dire che ascoltavo quel che mi veniva detto e sarei stato più positivo. Ne farò tesoro. Non voglio che sia un'attenuante, ho sbagliato, avrei dobuto rispondere in modo diverso. Chiudo questo, pensiamo al campo".