Conte diventa un meme, l'ironia del tecnico dell'Inter: "Meno male che torno in panchina..."

L'immagine di Antonio Conte che urla in tribuna al microfono del fratello Gianluca ha fatto subito il giro del web, diventando un meme. L'allenatore nerazzurro contro la Fiorentina era squalificato ed evidentemente soffriva della mancanza di una possibilità di far sentire la propria voce al vice Cristian Stellini. Anche lo stesso tecnico ha pubblicato lo spezzone sui propri account ufficiali, dimostrando di essere sempre più a suo agio sui social: "Per fortuna dalla prossima torno in panchina", ha scritto su Instagram allegando l'emoticon della risata.