Conte: "Si sta dando per scontato lo Scudetto ma l'Inter non cada in questa trappola"

vedi letture

In quale trappola l'Inter non deve cadere in questo finale di stagione? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter che alla vigilia della sfida contro il Napoli, gara valida per la 31esima giornata di Serie A, ha risposto così: "Si sta dando per scontato che lo Scudetto sia stato assegnato e noi non dobbiamo cadere in questo tipo di trappola. Conosciamo sacrifici e lavoro per arrivare in questa posizione, ma tutti dobbiamo essere umili e sapere che mancano ancora degli step per arrivare a coronare un sogno per noi", ha detto.

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Antonio Conte.