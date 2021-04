Conte: "Solo i risultati hanno cambiato la percezione di chi criticava me e la squadra"

Sono stati solo i risultati a far cambiare la percezione di chi criticava lei e la squadra? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter che alla vigilia della sfida contro il Napoli - gara valida per la 31esima giornata di Serie A - ha risposto in modo secco "Sì, solo quelli", ha detto Conte che poi in un altro momento della conferenza stampa ha parlato dell'identità data a questa Inter: "Ogni squadra deve avere un'identità che riesci a ottenere solo insistendo su un sistema ben preciso. Poi esistono i principi che si possono adattare a un sistema, ma penso che lavorando su uno di questi diventa più semplice apprendere i meccanismi per i calciatori. Una squadra si deve riconoscere: più certezze si hanno, meno stravolgimenti subiranno i giocatori in campo".

