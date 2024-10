Conte: "Un giocatore dopo l'esperienza con me sarà migliore. Son fatti, non presunzione"

"Un giocatore dopo l'esperienza con me sarà un giocatore migliore. Non penso di essere presuntuoso, ma so cosa do a tutta la squadra. Loro vedono ciò che trasferisco a loro, con che passione lo faccio, e questo i giocatori li apprezzano". Parole e pensieri di Antonio Conte, allenatore del Napoli che ha parlato in conferenza stampa a due giorni dal match contro il Como, partita valida per la settima giornata di Serie A.

Come si gestisce questo primo posto un po' inatteso?

"Lavorando seriamente. Sappiamo benissimo che siamo all'inizio e come dico sempre è un periodo di assestamento un po' per tutte le squadre. Il fatto che in vetta si siano alternate sei squadre diverse dimostra questo. Per noi è importante che anche in un periodo di assestamento abbiamo messo fieno in cascina, ti fa essere più tranquillo anche quando ci sarà qualche momento un po' più duro. Noi continuiamo a credere nel percorso che stiamo facendo, crescendo nelle conoscenze, nella voglia, ed in tutti i concetti tattici, ampliando anche altri discorsi. Devo dire che sono molto soddisfatto perché ho il piacere di lavorare con un gruppo che mi dà ampia disponibilità".

