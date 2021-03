Coppa Italia, via libera Uefa per la finale Juventus-Atalanta. Manca solo l'ufficialità

Adesso c'è anche il via libera dell'Uefa: come riporta La Repubblica, la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta si potrà giocare a Roma allo stadio Olimpico il 19 maggio. Il giorno successivo l'Uefa, che voleva il via libera dal 18 ma è venuta incontro alle richieste italiane, prenderà le chiavi del Foro Italico per gli Europei. La Lega Serie A aspetta però ad ufficializzare data e sede in quanto non si sa ancora se Lazio-Torino si dovrà rigiocare, e quando. Inoltre, vuole valutare se ci potrà essere pubblico presente sugli spalti.