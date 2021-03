Corsi: "Bennacer ha accettato il Milan perché ho minacciato di tenerlo a Empoli"

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è intervenuto in diretta a Zona Mista, trasmissione di Rtv 38, parlando di mercato del passato ma anche del futuro: "Avrei dato Bennacer alla Fiorentina, abbiamo provato a mettere in contatto i procuratori ma lui non tornava, non c'era verso, voleva andare al Lione. Poi invece andò al Milan, anche perché alla fine l'ho minacciato di tenerlo. Ricci in viola? Si deciderà insieme a lui la strada da prendere, ora pensiamo a fargli fare un grande finale di campionato. Dovrà essere decisivo, gli sto addosso perché voglio che dia sempre di più. LA Fiorentina segue anche Parisi? Lui per esempio ha avuto un boom di sette-otto partite, poi ne ha iniziato a parlare tutta Italia e si è frastornato... Ecco cosa intendo per proteggerli".