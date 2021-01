Cos'ha pensato la prima volta che ha visto Messias? Stroppa: "Che qualcuno si è distratto"

Come ha reagito Giovanni Stroppa la prima volta che ha visto Junior Messias? La risposta la dà l'allenatore del Crotone, su precisa domanda, a Sky Sport, dopo la vittoria sul Benevento: "Ho pensato che qualcuno si poteva essere distratto... Ho fatto più volte i complimenti ai nostri dirigenti per aver portato qua un giocatore che credo possa giocare davvero in tantissime squadre. Non voglio proteggerlo, anzi, esaltarne le qualità: sta riuscendo a fare molto meglio in questo campionato che nello scorso".