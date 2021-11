Costacurta: "L'Inter è cambiata dopo la Lazio. Per me può vincere il girone Champions"

Billy Costacurta ha parlato del successo dell'Inter per 3-1 sul campo dello Sheriff Tiraspol. Questo il suo pensiero: "L'Inter può far gol in tante situazioni: palle inattive, in velocità, con giocate ragionate. Questa è una squadra che, dopo la Lazio, mi sembra che sia cambiata, sia maturata molto. Ho visto il Real Madrid, per me questa Inter può puntare al primo posto nel girone".