Costacurta racconta la scelta Mancini ct: "Era a Roma con lo Zenit, conosceva le nazionali under"

L'ex difensore e commissario federale Alessandro Costacurta ha così raccontato i retroscena della scelta di Roberto Mancini come ct, ai microfoni di Sky Sport: "Nasce tutto casualmente, a febbraio era a Roma con lo Zenit. Ci vediamo per caso e comincia a raccontarmi dei potenziali giocatori che sarebbero potuti servire per i dieci anni successivi della Nazionale. Conosceva gli U20, gli U19... Pensavo ci potesse portare fuori dalle tenebre ma non così in alto! Ringraziamo lui e i giocatori, hanno fatto una cosa epica. Ci rende orgogliosi di appartenere a questa nazionale, ci ha ridato un'immagine che due anni fa sembrava veramente persa".