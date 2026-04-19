Cremonese, Grassi: "Raramente abbiamo sbagliato atteggiamento, oggi meritavamo di più"

"Raramente abbiamo sbagliato atteggiamento, continuando così sono convinto che potremo raggiungere il nostro obiettivo. Abbiamo sbagliato mezz’ora col Bologna, poi abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato. A Cagliari è stata una sconfitta immeritata, oggi dovevamo e potevamo vincere. C’è veramente grande dispiacere. Gol annullato? Ho colpito di testa e poi ho visto direttamente il pallone che entrava in rete. Ormai è inutile recriminare, è andata così e dobbiamo pensare alla prossima partita". Queste le parole del centrocampista della Cremonese Alberto Grassi ai microfoni di DAZN dopo il pareggio con il Torino.