Cremonese, Grassi esalta Vardy: "Grandissimo personaggio di un'umiltà incredibile"
Alberto Grassi, centrocampista della Cremonese, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro la Juventus.
Sulle ultime complicate uscite
"Lo spogliatoio è sempre unito e affronteremo la Juventus con umiltà. Potevamo essere più furbi in determinate cose ma continuiamo così".
Su Vardy
"L'ho visto come al solito bene, grandissimo personaggio e non me l'aspettavo. È di un'umiltà incredibile".
