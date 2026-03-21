La Cremonese torna a vincere, Grassi: "Finalmente il sorriso al rientro negli spogliatoi"

"Il nuovo sistema di gioco? Il mister è partito da qualche concetto semplice e siamo stati bravi a metterli in pratica. Oggi hanno fatto una grandissima partita". Ha parlato così il centrocampista della Cremonese, Alberto Grassi, in conferenza stampa al termine della vittoria ottenuta per 2-0 sul campo del Parma. "Ora arriva la sosta? Sarà sicuramente importante, anche per recuperare dei ragazzi che sono fuori e ci possono dare una grande mano”, le parole riportate dai canali ufficiali del club grigiorosso.

I tre punti contano anche per la classifica…

“Certo, ma anche per il morale. Mancano otto partite e ci sono diversi punti a disposizione, continuiamo a lavorare sulla nostra strada”.

Cosa c’è dietro ad una vittoria ritrovata dopo tanto tempo e una prestazione di questo tipo?

“Penso che in alcune partite avremmo meritato di più, la vittoria mancava da tempo e speriamo ci dia grande fiducia per il resto del campionato”.

Ti trovi bene nel centrocampo a due?

“È indifferente, l’importante è che la squadra vinca”.

Che immagine porti a casa dalla partita di oggi?

“L’entusiasmo che mancava da tempo e il sorriso al rientro negli spogliatoi”.