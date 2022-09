Cremonese-Lazio, le formazioni ufficiali: Dessers-Okereke per Alvini, Sarri cambia in difesa

La partita delle risposte. Da una parte la Lazio cerca la reazione dopo la pesantissima sconfitta in Europa League contro il Midtjylland, dall'altra la Cremonese è a caccia della prima vittoria stagionale e la sfida contro una big può rappresentare un'iniezione di fiducia importante. Nessuna novità rispetto a quanto trapelato alla vigilia per Massimiliano Alvini con Dessers e Okereke in attacco supportati da Zanimacchia. In difesa davanti a Radu giocano Aiwu, Chiriches e Lochoshvili mentre e a centrocampo spazio a Meité ed Escalante con Sernicola e Valeri sulle corsie laterali. Maurizio Sarri cambia tre quarti della difesa rispetto alla sfida di giovedì con Hysaj che passa a destra, Casale e Patric al centro e Marusic a sinistra davanti a Provedel. A centrocampo c'è Milinkovic-Savic al posto di Luis Alberto al fianco di Cataldi e Vecino mentre in attacco Immobile fa reparto con Felipe Anderson e Zaccagni.

Cremonese (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola, Meité, Escalante, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke.

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.