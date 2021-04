Cristiano Ronaldo e il futuro in bilico. Può restare anche senza Champions League?

La Stampa oggi in edicola fa il punto su Cristiano Ronaldo, che è in pole per conquistare il titolo di capocannoniere, award individuale già conquistato in Inghilterra e Spagna. Non basta, però, anche perché sarebbe un titolo 'personale' e non di squadra, a giustificare le spese della Juventus per averlo in rosa. Così il futuro è in bilico: il 36enne lusitano è in forse, ha ancora un anno di contratto e rischia di restare, in caso di disastro nelle gare finali, in una squadra che non giocherà la Champions League.