Cristiano Ronaldo più lontano dalla Juve. Quale futuro? Il PSG può essere la soluzione

Cristiano Ronaldo in uscita dalla Juventus. È uno scenario concreto, soprattutto col ritorno di Massimiliano Allegri in panchina. Quale futuro per il portoghese? La destinazione più probabile è il Paris Saint-Germain. Scartato il Real Madrid, complicato economicamente il Manchester United, il PSG di Al-Khelaifi avrebbe i mezzi per un’operazione di questo tipo. Soprattutto se da Parigi dovesse partire, magari proprio in direzione Madrid, un certo Kylian Mbappé, che per la verità di Ronaldo è sempre stato grandissimo fan e quindi chissà come la prenderebbe: a quel punto CR7 potrebbe coronare il sogno di Neymar, che dopo Messi ha già dichiarato di voler giocare anche con Ronaldo. Da parte del quale vi sarebbe, scrive La Gazzetta dello Sport, anche il gradimento personale e soprattutto famigliare: Georgina avrebbe infatti fatto sapere a chi le è più vicina di apprezzare la meta parigina.