Crotone, Cosmi: "Immobile fortissimo, proveremo a limitarlo con delle contromisure"

Il tecnico del Crotone Serse Cosmi, nella consueta conferenza stampa pre-gara ha parlato così della sfida alla Lazio: "Dobbiamo tenere alta la determinazione anche a Roma così come abbiamo fatto contro il Torino. Immobile? E' il miglior marcatore europeo dell'anno scorso, è un grande motivo di orgoglio per tutto il calcio italiano. Ovviamente è un avversario, e che avversario. Difficile annullarlo, ma possiamo limitarlo prendendo delle contromisure non solo per lui, ma per i tanti campioni che ha la Lazio che non ha un gioco che si basa non solo sulle individualità, ma gioca da squadra grazie al lavoro che ha fatto Inzaghi”.