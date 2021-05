Crotone, Cosmi: "Speravo in qualche risultato in più ma sono soddisfatto del mio lavoro"

Serse Cosmi parlando in conferenza stampa in vista dell'Hellas Verona ha espresso una valutazione sul suo operato e su quello del Crotone da quando è arrivato sulla panchina degli Squali: "Speravo di fare qualche risultato in più. In alcune partite non abbiamo fatto risultato, non perché la squadra non abbia giocato in maniera tale da poterlo ottenere, ma per i motivi che tutti sanno. Parlando del mio lavoro posso dire che sono soddisfatto: del lavoro durante la settimana, di come la squadra è stata in campo. Credo che il mio staff abbia lavorato bene. Potevamo fare qualcosa di più nei risultati, non nella qualità espressa".