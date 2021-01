Crotone, fumata grigia Ounas. Il giocatore ha chiesto qualche ora per rispondere

Il Crotone continua ad attendere Adam Ounas. Il Cagliari, spiega Sky Sport, ha già dato il via libera alla partenza dell’esterno (in prestito dal Napoli), ma lo stesso giocatore si sarebbe preso qualche ora di tempo per dare la propria risposta. Per domani è atteso comunque il responso definitivo dello stesso Ounas.