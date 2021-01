Crotone, Mancuso ipotesi per l'attacco. Per la mediana occhio a Brugman

Il Crotone, in questo mercato di gennaio, cerca gol e qualità. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Andrea Pinamonti, per il quale c'è molta concorrenza. Tra le piste possibili c’è quella che porta a Leonardo Mancuso, ora all’Empoli in serie B, un identikit che stuzzica. Piace anche Farias dello Spezia, ma la trattativa appare complicata. In mezzo al campo possibile scambio con il Parma: Brugman alla corte di Stroppa, Petriccione dai Ducali.