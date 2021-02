Crotone, Messias: "La Juve? Se me lo avessero detto anni fa, non ci avrei creduto"

Il centrocampista offensivo brasiliano del Crotone, Junior Messias, ha parlato a SKY prima della sfida di questa sera contro la Juventus, ricordando come sia partito proprio dal Piemonte, dal Casale, in Eccellenza. “Affrontare la Juventus? Se me lo avessi detto qualche anno non ci avrei mai creduto. Ma sono molto credente e grazie a Dio oggi sono qui e sono molto contento di esserci arrivato”.