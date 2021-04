Crotone, per Simy sarà un'estate rovente: sondaggio del Genoa, ha mercato in Francia

Per Simy, bomber del Crotone, sarà un'estate bollette. L'attaccante, il cui contratto scadrà nel 2022, in stagione ha segnato ben 15 gol con 4 doppiette. Numeri che non sono passati inosservati: come riporta La Gazzetta dello Sport, Simy ha mercato in Belgio e in Francia, ma anche in serie A ci sono diverse squadre interessate, su tutte il Genoa che ha già effettuato in primo sondaggio.