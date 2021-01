Crotone, Stroppa: "Con il Genoa è un bel jolly per rientrare nella corsa salvezza"

Sfida delicatissima domani allo Scida per il Croton di mister Stroppa, costretto a vincere contro il Genoa per cercare di rientrare in corsa. Il tecnico ha presentato così la gara di domani contro i rossoblù liguri.

Mister, come stanno Messias, Luperto e Riviere?

“Messias si è allenato gli ultimi due giorni con la squadra, è recuperato. Anche gli altri due sono disponibili, fuori in questo momento ci sono solo Cuomo, Molina e Cigarini.

Pensa di gettare nella mischia subito Di Carmine?

“Ci sto pensando. Sta bene, sta molto bene fisicamente.

Una eventuale vittoria sarebbe fondamentale per continuare nella corsa salvezza.

“Mai come domani abbiamo un bel jolly vista la classifica, sarà uno scontro diretto. Potrebbe essere una grande opportunità per noi”.

Come si affronta il Genoa che con Ballardini ha cambiato marcia?

“Squadra temibile e che ha messo dentro giocatori di livello internazionale, una rosa super competitiva, così come la Fiorentina. Inoltre non prendono gol da diverse partite, questo basta per capire qual è la loro forza”.

Come mai tutti questi cambiamenti in difesa?

“Quasi tutti hanno giocato, a parte Djidji, le stesse partite. Si equivalgono, ho dei riferimenti e in base all'avversario facciamo le nostre scelte”.

Siamo al 30 gennaio ed è arrivato finora un solo rinforzo: si aspettava uno sforzo maggiore della società?

“Assolutamente no, vivo quotidianamente il lavoro della società, quello che fanno e stanno cercando di fare. Insieme stiamo cercando di completare la squadra, possiamo migliorare la rosa, ci sono giorni a disposizione e diverse situazioni in ballo. So che stiamo facendo il possibile”.

Vi attende un girone di ritorno impegnativo ma non impossibile per raggiungere la salvezza.

“Se guardiamo al nostro percorso c'è tano da recriminare nonostante i nostri limiti e le cose non buone, ci sono state prestazioni straordinarie, non solo per il gioco, ma per occasioni create e modo di tenere il campo. Purtroppo abbiamo raccolto meno, mi auguro di continuare così e facendo meglio in termine di punti. Sono convinto che il Crotone ha le carte in regola per salvarsi”.