Crotone, Stroppa: "In estate mercato complicato ma sono contento dei miei e ci salveremo"

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport: "Nonostante i colori del Milan mi siano rimasti dentro, non posso permettermi di emozionarmi granché. Ha presente la classifica? Magari in un'altra situazione ci penserei di più". Parlando della squadra: "In estate abbiamo avuto difficoltà oggettive nella costruzione della rosa. Ci siamo trovati alle prese con un mercato complicato". A proposito della salvezza: "Nell'ultima partita ci è mancata la determinazione ma non accadrà più. Ci mancano solo i punti perché le prestazioni ci sono sempre state. Sono molto contento della squadra che ho, la vorrei al completo". Poi una battuta sul ct Mancini: "Scegliendo gli uomini giusti ha iniettato subito mentalità alla squadra. Un risultato che gli altri ct hanno ottenuto gradualmente, a lui sono bastate due partite".