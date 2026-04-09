Crystal Palace, Richards gioisce: "Cerchiamo sempre di mantenere la porta inviolata"
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Tre gol, porta inviolata e un piede e mezzo in semifinale di Conference League. Non poteva andare meglio la serata Crystal Palace, vittorioso a Londra per 3-0 contro la Fiorentina nella gara di andata dei quasti di finale della competizione.
Per analizzare il match, in particolar modo il clean sheet con cui la squadra di Oliver Glasner è uscita da Selhurst Park, è intervenuto ai microfoni di TNT Sport il difensore Chris Richards. Queste le sue parole: "Una cosa su cui ci concentriamo sempre è mantenere la porta inviolata, perché questo permette agli attaccanti di fare il loro lavoro. La difesa non è sempre la parte più spettacolare... ma ogni volta che si mantiene la porta inviolata, questo aiuta sempre la squadra".
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