Da Antov e Zirkzee: tutte le operazioni di mercato in Serie A nel mercato invernale 20/21

vedi letture

Finale di trattative senza scossoni, specie per il mancato trasferimento di Gianluca Scamacca, forse l'unico in grado di muovere in modo consistente il calciomercato invernale 2020/21. La sessione di riparazione di quest'anno non ha regalato movimenti clamorosi e quasi tutte le big hanno optato per la conferma in toto del proprio gruppo, senza cedere e senza acquistare. Grande protagonista il Parma, ma anche Verona e Milan hanno mosso diverse pedine, così come Cagliari e Crotone.