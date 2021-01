Da Icardi a Strootman, l'asse Italia-Francia è sempre più caldo. Altri trasferimenti in arrivo?

In principio furono Marco Verratti, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva ed Ezequiel Lavezzi. Poi ne sono arrivati tanti altri. L'asse di mercato tra la Serie A e la Ligue 1 è sempre più caldo e si è intensificato nelle ultime stagioni. Il Paris Saint-Germain è il club che ha attinto maggiormente dal nostro campionato, acquistando sempre i migliori giocatori: per ultimi, sono arrivati a Parigi Mauro Icardi, Gianluigi Buffon e Alessandro Florenzi (oltre a un altro italiano, Moise Kean), mentre Adrien Rabiot ha fatto il percorso inverso, così come Javier Pastore l'anno prima. Anche Lille, Lione e Rennes hanno fatto affari con le nostre società: pensiamo a Rafael Leao, Victor Osimhem, Maxime Lopez, Davide Rugani, Dalbet, M'baye Niang, Lucas Paquetà, Mattia De Sciglio e Ciprian Tatarusanu, ma anche a giocatori come Tameze, Fofana, Lerager, Gomis, Djalò, Malcuit, Keità Balde, Meité, Stepinski, Karamoh e Nzonzi. Tanti, tantissimi movimenti recenti e altri sono in arrivo: dopo l'approdo a Genoa di Kevin Strootman e quello a Marsiglia di Lirola, ci sono altre trattative che potrebbero concretizzarsi nei prossimi giorni.