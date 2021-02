Da Klose-Perisic a Herrera-Kenedy: il Napoli ha subito due gol in 132 secondi

Da Klose e Perisic a Herrera e Kenedy. Il Napoli non subiva due gol così velocemente in Europa League da sei anni.

"Il Napoli - scrive Opta Paolo' - non subiva due gol in così poco tempo in una partita di Europa League (132 secondi oggi) dall'aprile 2015, contro il Wolfsburg: in quell'occasione Klose e Perisic segnarono a 111 secondi di distanza. Sbandamento".

