Da Milik a Icardi: Juve, quanti nomi per l'attacco. Soprattutto se CR7 parte

Tanti nomi per l’attacco della Juventus, aspettando la decisione di e su Cristiano Ronaldo. Con Morata confermato e Dybala per il quale ripartirà la trattativa che dovrebbe portare al rinnovo, il futuro del reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri ruota in gran parte attorno al fuoriclasse portoghese. Dovesse partire, potrebbero essere addirittura due i rinforzi per la Vecchia Signora. Tanti i nomi, appunto, che riporta Tuttosport: resta vivo l’interesse per Arek Milik, ma la Juve monitora la vicenda di Kaio Jorge (molto vicino al Napoli) e Memphis Depay (lascerà il Lione a zero, piace al Barça che però ha puntato su Aguero). Tra gli altri nomi, sempre in piedi il gradimento per Mauro Icardi, che potrebbe lasciare il PSG. In Francia c’è Moise Kean, che però i parigini vorrebbero riscattare dall’Everton. In Serie A, uno dei preferiti è Dusan Vlahovic della Fiorentina: piace anche Donyell Malen del PSV.