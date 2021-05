Da Rasmussen a Lirola, l'addio alla Fiorentina è quasi certo. Il punto sui prestiti viola

Le prime mosse di mercato della Fiorentina riguardano i prestiti, fra rinnovi e ritorni. Rasmussen rimarrà ufficialmente al Vitesse - ricorda il Corriere dello Sport - ma allargando l’orizzonte, fra i nomi più in vista della prima squadra viola in prestito c’è pure quello di Pol Lirola che ha conquistato Marsiglia. Il club francese vorrebbe trattenerlo, sperando tuttavia in uno sconto per riscattarlo ad una cifra un po’ inferiore rispetto ai circa dodici milioni concordati al momento dell’accordo iniziale. Per il centrocampo Duncan, da poco avversario della Fiorentina, potrebbe far rientro dal Cagliari ma il suo futuro in questo momento sembra ancora un’incognita. Infine Zurkowski e Terzic dovrebbero tornare a Firenze da Empoli, dove sono stati in prestito secco, in attesa di nuove soluzioni che potrebbero anche prendere strade diverse.