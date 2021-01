Da Verona allo Spezia: ecco la storia di un amore mai sbocciato tra Dzeko e Fonseca

vedi letture

Nella vita esistono i colpi di fulmine, ma anche l’amore non corrisposto e questo è il caso di Paulo Fonseca ed Edin Dzeko. Il portoghese, non appena arrivato a Trigoria un anno e mezzo fa, ha iniziato subito a corteggiare il bosniaco, all’epoca già con le valige pronte con direzione Inter. L’ex Shakhtar fa breccia nel cuore del nove giallorosso, ma con il passare del tempo il loro rapporto diventerà un sopportarsi per il bene della Roma piuttosto che un rapporto di reciproca fiducia. Un primo punto di non ritorno arriva il 6 agosto scorso, quando i giallorossi vengono eliminati dal Siviglia in Europa League e Dzeko, diventato il capitano con l’addio di Florenzi, attacca l’allenatore incolpandolo di non aver saputo leggere la partita lasciando la squadra allo sbando. I giorni successivi sono all’insegna dei rumors di mercato che questa volta vedono l’addio del bosniaco veramente a un passo. Con la Juventus è tutto definito, manca solo l’ok del Napoli per l’approdo di Milik nella Capitale per certificare le due operazioni, ma il ‘no’ di De Laurentiis fa saltare il banco. Il polacco resta in azzurro e Edin in giallorosso dopo che a Roma aveva salutato già tutti. Prima della sfida con il Verona di inizio campionato qualche amico-tifoso conosciuto nell’esperienza romana era passato a casa proprio per salutare il bosniaco. Al Bentegodi qualche giorno dopo resta tutti e novanta i minuti in panchina, ignaro che alla fine sarebbe rimasto nella Capitale.

La chiusura del mercato era ormai alle porte e diventava impossibile trovare una soluzione per questo Dzeko e Fonseca stringono un patto di non belligeranza che funziona fin quando i risultati supportano la squadra, ma deflagra nel momento in cui crolla Roma. Prima il derby e poi l’eliminazione in Coppa Italia con lo Spezia con annessa figuraccia per il sesto cambio sono un jab-diretto che mette una pietra tombale su un rapporto già incrinato. L’ultimo capitolo ora è tutto da scrivere, ma le premesse non sono certo delle migliori: negli spogliatoi dell’Olimpico dopo la gara di martedì è andato in scena un faccia a faccia molto duro tra i due protagonisti che si è protratto a Trigoria con un quasi ammutinamento la richiesta del bosniaco di reintegrare l’ex team manager Gianluca Gombar incolpato dell’errore per il sesto cambio in Coppa Italia. Dzeko, infatti, ritiene Fonseca colpevole al pari dello staff che era in panchina, ma la società non tornerà sui suoi passi riportando a Trigoria Gombar Jr. Nel frattempo Edin salterà la gara di oggi di campionato, sempre con lo Spezia, ufficialmente per una contusione, ma dietro c’è anche molto altro. Il futuro del bosniaco è legato a quello del portoghese: uno è di troppo e gli ultimi giorni di mercato potrebbero essere roventi. Due cose sono certe: dopo Florenzi, Fonseca è andato a rottura anche con l’altro capitano della Roma e alle 17 di oggi scoprirà (in base al risultato della gara) se sarà o no ancora il tecnico dei giallorossi.