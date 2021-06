Dal Brasile - Juventus delusa da Arthur: il centrocampista è stato messo sul mercato

La Juventus ha messo sul mercato Arthur. Lo scrive dal Brasile UOL.com, che spiega come la società bianconera sia rimasta delusa dalla stagione del brasiliano, certamente sotto le aspettative. Nelle scorse settimane il nome dell'ex Barcellona, arrivato a Torino lo scorso anno in uno scambio con Pjanic, era stato rilanciato dalla stampa francese in orbita PSG ma al momento alla Juventus non è mai arrivata nessuna offerta.