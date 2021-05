Dal Pino prende atto delle dimissioni di Scaroni da Consigliere di Lega. La nota dell'Assemblea

vedi letture

L'Assemblea della Lega Serie A si è svolta oggi con la partecipazione in collegamento video di tutte le 20 Associate. In apertura di riunione il Presidente Dal Pino si è complimentato con l'Inter per la vittoria del campionato e ha salutato con affetto le due Società retrocesse, Crotone e Parma, augurando loro un pronto ritorno nella massima categoria. Il Presidente Dal Pino ha poi preso atto delle dimissioni da Consigliere di Lega presentate dal Presidente del Milan Scaroni, ringraziandolo per il prezioso e valido contributo prestato nello svolgimento delle sue funzioni. L'Assemblea, a tal proposito e sul tema Super League previsto all'ordine del giorno, ha deciso all'unanimità di rinviare la discussione a una prossima riunione. Infine, sempre con decisione unanime, i Club, dopo aver valutato l'offerta ricevuta da Sky, hanno deliberato di rinviare a settimana prossima il voto sul Pacchetto 2, oggetto della trattativa privata di ieri sui diritti televisivi per il territorio italiano nel triennio 21/24.