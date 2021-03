Dal suo esordio Mané ha segnato 12 gol negli scontri diretti in Champions: solo CR7 meglio

Sadio Mané, dal suo esordio in Champions League nella stagione 2017/2018, ha segnato 12 gol nella fase a eliminazione diretta della competizione (l’ultimo stasera contro il Lipsia). Un numero importante di reti, inferiore solo a quelle messe a segno da Cristiano Ronaldo nello stesso periodo e nello stesso tipo di partite: nonostante le precoci eliminazioni della Juventus negli ultimi anni, il portoghese è a quota 13 gol.

12 – Only Cristiano Ronaldo (13) has scored more knockout stage goals in the UEFA Champions League since Sadio Mané’s debut season in the competition in 2017-18 than the Senegalese International (12). Occasion. pic.twitter.com/b7UJvXQeha

