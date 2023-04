Dall'Argentina: la Lazio darà il via libera a Luka Romero per giocare il Mondiale Under20

La Lazio è pronta a dare il via libera per la partenza di Luka Romero in vista del Mondiale Under20 che si disputerà in Argentina dal 20 maggio all'11 giugno. L'esterno argentino, se confermata l'informazione di TyCSports, perderebbe così l'ultima parte di stagione con i biancocelesti.