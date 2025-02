In Messico per rilanciarsi: Luka Romero ha già segnato il suo primo gol

La storia di Luka Romero in Italia è particolare. Perché arriva come una possibile stella, dal Maiorca, dove aveva già esordito sia nella Liga che in seconda divisione, nonostante la carta di identità recitasse 16 anni. Un talento precocissimo che sembrava potesse diventare uno dei migliori d'Europa nel suo ruolo. Paradossalmente il club di Lotito gli ha offerto solamente due anni di contratto, così che a metà 2023 si è trovato libero da ogni accordo, potendo firmare con chiunque.

In quel momento il Milan ha deciso di puntare su di lui. La sua permanenza in rossonero però dura pochissimo, solo sei mesi, in cui gioca cinque partite senza lasciare il segno. A gennaio, per giocare di più, torna in Spagna, all'Almeria, club che aveva già il destino segnato con una retrocessione praticamente solo da ufficializzare. Il secondo prestito arriva in questa stagione, all'Alaves, dove le prestazioni non migliorano, anzi. Tanto che fa ritorno a Milano dopo solamente sei partite.

I jolly sono così finiti e lo stesso club decide di non crederci più, trovando un accordo per l'addio. "Il Milan ha comunicato di aver risolto anticipatamente l'accordo di cessione temporanea di Luka Romero Bezzana al Deportivo Alavés. Il calciatore argentino, contestualmente, si trasferisce a titolo definitivo al Cruz Azul FC". Per ora quattro partite con i messicani, un gol.