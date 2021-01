Dall'Inghilterra - Il Manchester United venderà Pogba in estate. Juve e Real sul francese

Paul Pogba-Manchester United, la storia d'amore è ormai al capolinea. Il centrocampista ex Juventus - come riportato dal Mirror - verrà ceduto in estate: a quanto pare il club non vuole perdere il francese a parametro zero vista la scadenza del contratto nel 2022. Il calciatore non vuole firmare il rinnovo e ormai la squadra di Solskjaer è rassegnata all'idea di doverlo cedere prima del termine dell'accordo. Juve e Real Madrid continuano a monitorare la situazione, molto probabilmente Pogba lascerà la Premier League nella prossima sessione di mercato.