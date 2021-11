Dall'Inghilterra: la Juve sogna il ritorno di Pogba. Operazione più facile se esce Ramsey

Potrebbe presto dire addio allo United Paul Pogba, in scadenza di contratto nel 2022 con i Red Devils, che non sono sin qui riusciti a convincerlo a rinnovare il suo contratto. Una situazione che ha inevitabilmente attirato l'attenzione dei top club europei: a seguire con maggiore interesse le evoluzioni della vicenda sono, secondo il Sun, Real, PSG e Juventus, che potrebbe addirittura balzare in pole nella corsa qualora dovesse riuscire a liberarsi di Ramsey a gennaio. Tra le pretendenti va annoverato il Barcellona, che punta sul colpo a zero a giugno, facendo magari leva su una ricca offerta di contratto.