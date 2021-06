Dalla Polonia: Dragowski piace all'Atletico Madrid, pronta un'offerta alla Fiorentina

Dalla Polonia sono sicuri: Bartolomej Dragowski è un obiettivo dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone, che lo vorrebbe come vice Oblak per la prossima stagione. A riportarlo è il media meczyki.pl, che spiega come nelle prossime ore sarebbe in programma un incontro interlocutorio tra l'agente del portiere della Fiorentina e una parte della dirigenza dell'Atletico, per capire i margini di trattativa per poi presentare la prima offerta al club Viola.