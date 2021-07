Dalla Spagna - Il Siviglia rischia di perdere Koundé, piace Walukiewicz come sostituto

Il Siviglia rischia di perdere uno dei suoi protagonisti in quest'estate, il centrale francese Jules Koundé che piace in ogni parte d'Europa. Come riporta dalla Spagna Gol Digital, l'idea del ds degli andalusi Monchi sarebbe quella di sostituire il francese con il centrale del Cagliari Sebastian Walukiewicz, classe 2000, già nel mirino di diversi club in Italia. Al momento nessun contatto tra le parti, ma l'interesse dell'ex direttore sportivo della Roma è reale.