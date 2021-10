Dalla Spagna, Juventus, Roma e Milan su Mazraoui. Lascerà l'Ajax a parametro zero

Tre squadre di Serie A sulle tracce di Noussair Mazraoui, terzino destro della nazionale marocchina, in scadenza di contratto con il suo attuale club, l'Ajax: secondo quanto riportato da Fichajes.net, i tre club in questione sarebbero Juventus, Roma e Milan, pronti a darsi battaglia per ingaggiare l'esterno di difesa africano a parametro zero.