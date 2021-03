Danilo D'Ambrosio positivo al Covid-19: il comunicato dell'Inter. Salterà il Sassuolo

Un positivo al Covid-19 nel gruppo squadra dell'Inter. A comunicarlo lo stesso club nerazzurro, con una nota apparsa sul sito ufficiale: FC Internazionale Milano comunica che Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di ieri. Il difensore nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. Il gruppo squadra seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario".

D'Ambrosio non sarà quindi a disposizione di Antonio Conte per il match contro il Sassuolo, l'ultimo prima della sosta.