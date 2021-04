Darmian e il successo dell'Inter: "3 punti d'oro. Non capisco come il Cagliari sia così in basso"

Matteo Darmian, match winner di Inter-Cagliari, ha parlato a InterTV dopo il fischio finale. Queste le sue parole riportate da FcInterNews: "Era una partita difficile, abbiamo avuto diverse occasioni, loro si difendevano bene, sapevamo che sarebbe stato difficile. A loro servivano punti, siamo stati bravi a vincerla, erano 3 punti importanti, tre punti d'oro. Fin dall'inizio abbiamo dimostrato voglia e determinazione per portare a casa la vittoria. Loro si sono sempre difesi bene, non capisco come possano essere così in basso con la qualità e i giocatori che hanno. Oggi era importante vincere e dare un segnale. Spesso segniamo alla fine, vuol dire che stiamo bene, ci alleniamo per mantenere ritmi alti tutta la partita, magari quando gli altri calano noi usciamo con la nostra qualità e va bene così. Oggi siamo contenti di aver vinto una partita difficile. Altro clean sheet, per noi difensori è bello non prendere gol: la fase difensiva parte da tutta la squadra, anche gli attaccanti ci aiutano, bisogna continuare così. Il gol lo dedico a mia moglie e mio figlio: mia moglie mi ha detto che non glielo avevo ancora dedicato. Detto, fatto".