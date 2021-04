De Paul spara a salve, Rincon spaventa Musso: 0-0 tra Udinese e Torino al 45'

È terminato in parità il primo tempo della Dacia Arena tra Udinese e Torino. Reti bianche che riflettono il sostanziale equilibrio tra le due squadre, che hanno costruito le proprie occasioni soprattutto nella seconda metà di frazione.

LE SCELTE - La parola d'ordine in casa Udinese è equilibrio e compattezza: Gotti si affida ad un abbottonato 3-5-1-1 che ha in Llorente il suo terminale offensivo, con Pereyra libero di dipingere calcio alle sue spalle. Nel Toro tocca a a Milinkovic-Savic fare le veci di Sirigu (positivo al Covid), in attacco c'è Sanabria con Belotti, mentre Verdi è deputato a sdoppiarsi nel duplice ruolo di mezzala e rifinitore.

EQUILIBRIO E RITMI BASSI - L'avvio è all'insegna della prudenza e dei tatticismi, com'era lecito attendersi vista l'importanza della posta contesa a questo punto della stagione. Il Toro prova a sbuffare con una percussione di Sanabria che non porta a nulla, De Paul cerca di defibrillare l'Udinese con le sue sgasate che, questa sera, non riescono ad essere subito incisive. I friulani sanno però sporcarsi nel fango, e cercano l'effetto sorpresa sulle palle inattive: al quarto d'ora si arrampica Llorente su un cross arcuato di De Paul, ma il pallone esce debolmente. Scena replicata un paio di minuti più tardi: questa volta la spizzata arriva su invito di Stryger Larsen, ma lo specchio di Milinkovic-Savic rimane intonso.

BRIVIDO SANABRIA - Con le squadre a specchio anche le trame di gioco codificate finiscono quasi per sovrapporsi: Belotti ha un buon guizzo e serve dalla sinistra un cioccolatino solo da scartare a Sanabria, che è bravo a divincolarsi dalla marcatura di Stryger Larsen ma all'interno dell'area piccola, in torsione, non trova la deviazione. È la prima occasione della gara con una parvenza di concretezza e pericolosità. Di lì a poco De Paul, per distacco il più vispo tra i bianconeri, controbatte con un destro secco dalla media distanza che si perde sulle tribune della Dacia Arena.

RINCON E PROTESTE - A ridosso della mezz'ora la squadra di Nicola affonda sulla destra con Vojvoda, che alza un buon lob per Rincon, la cui volée termina alta di un soffio complice la deviazione salvifica di Becao. Le timide proteste granata per una presunta sbracciata in area del brasiliano su Belotti vengono subito disinnescate da Doveri, che comanda semplice corner dopo l'immancabile check del VAR. Il botta e risposta prosegue: Molina spreca incredibilmente a porta sguarnita dopo un goffo malinteso tra Buongiorno e Milinkovic-Savic, quest'ultimo graziato poco dopo anche dal colpo di biliardo di De Paul che sibila il legno dal confine dell'area. L'argentino sente arroventarsi il destro e ci riprova con un diagonale deviato in tuffo dal portiere serbo: è l'ultima emozione di un primo tempo che ha viaggiato sui ritmi intermittenti delle giocate individuali, senza che nessuna delle due squadre sia riuscita ad imporsi sull'avversario con continuità.

